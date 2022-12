La vente de pétards et feux d'artifice interdite en Vaucluse pour le Nouvel an

La vente, le transport de pétards et pièces d’artifice et leur usage dans les lieux publics sont interdits en Vaucluse depuis ce vendredi 30 décembre et jusqu'au lundi 2 janvier 2023. La préfète du département a pris un arrêté en ce sens.

Les interdictions concernent également la vente de carburant au détail dans tout récipient transportable, la vente et le transport d’acide ainsi que des alcools à brûler et de tous produits inflammables ou chimiques.