La vente et l'utilisation de feux d'artifices interdites en Meurthe-et-Moselle pour la fête de la musique

Le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard a pris un arrêté ce lundi visant à interdire la vente et l'utilisation de feux d'artifices et de pétards pour la fête de la musique.

Nancy, France

Il n'y aura pas de feux d'artifices et de pétards lors de la fête de la musique dans la nuit du vendredi 21 juin au samedi 22 juin, c'est en tout cas le souhait du préfet de Meurthe-et-Moselle. Eric Freysselinard a pris, ce lundi, un arrêté visant à interdire le transport, la vente et l'utilisation de feux d'artifices et de pétards dans tout le département le vendredi 21 juin et le samedi 22 jusqu'à midi, sur l'espace public, dans les lieux de grands rassemblements et dans les immeubles d'habitation ou en leur direction.

Une interdiction temporaire qui ne concerne pas les entreprises spécialisées et les personnes qui possèdent un agrément de la préfecture.