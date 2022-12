"La vente se fait de plus en plus par correspondance" : la police face au trafic de pétards en Alsace

Des opérations de contrôle, pour tenter de cueillir ceux qui n'ont pas encore fait le plein de pétards. Alors que la vente et le transports de matériel d'artifices sont interdits dans les deux départements alsaciens en prévision des fêtes, la police tente de déjouer certaines filières de revente ces dernières semaines. Elle a notamment effectué une opération de contrôle dans plusieurs épiceries strasbourgeoises, mercredi 22 décembre.

Des pétards vendus depuis les pays de l'Est

Des commerces choisis soit pour leur passif de revente illégale, d'autres, parce qu'ils ont été suspectés par la population ou les agents. Cette opération du 22 décembre ne débouchera sur aucune saisie de pétards. C'est en partie parce que les pratiques de ventes et reventes changent.

"Jusqu'à il y a dix ans, ou encore cinq, ça se faisait surtout dans des petits commerces. analyse Laurent Braulio, chef du service de voie public à la police de Strasbourg. Désormais, la vente se fait de plus en plus par correspondance, à plus ou moins grande échelle. Je pense que certaines entreprises dans les pays de l'Est se font de la publicité. À partir de là, les acheteurs se transmettent l'information sur les forums. D'autres en profitent pour en revendre quelques-uns pour se faire un petit pécule."

Des pétards qui viennent aussi donc surtout des pays de l'Est et de moins en moins d'Allemagne. "Sans discriminer aucun pays, les ventes se font aujourd'hui surtout de Pologne ou de Tchéquie. Ce n'est pas limitatif, puisque récemment, des quantités importantes ont été saisies en provenance du sud, vers Alès, Avignon. Certains continuent à s'approvisionner en Allemagne, mais au vu des contrôles réguliers qui sont faits à la frontière depuis plusieurs années, les gens sont plus réticents et préfèrent se faire livrer chez eux via internet", poursuit Laurent Braulio.

Après livraison, la revente se fait de plus en plus par les réseaux sociaux. Récemment, la police a saisi 300 kilos pétards et fusées dans un appartement à Fegersheim . Deux revendeurs passaient par Snapchat pour tenter d'écouler la marchandise.

Depuis de début du mois de décembre, la police a saisi plus de 15.000 pétards dans l'Eurométropole de Strasbourg, dont plusieurs centaines faisant partie des catégories les plus dangereuses.