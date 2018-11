Val de Fontenay, Fontenay-sous-Bois, France

L'homme qui avait touché les fesses d'une femme prénommée Adélaïde dans le métro, gare de Lyon à Paris, lundi 29 octobre, a été interpellé et mis en garde à vue, indique une source policière. Après l'agression, Adélaïde l'avait suivi et l'avait filmé puis elle avait mis la vidéo sur Twitter. Sur le film on voyait un homme la regarder et lui faire un clin d’œil.

L'agresseur présumé a été identifié indique la source policière et il a été interpellé lundi 5 novembre 2018, à 17h35, à la gare de Val-de-Fontenay (Val-de-Marne). Il a été placé en garde à vue.

La vidéo d'Adélaïde avait fait beaucoup réagir. Elle avait été repérée par la police qui avait contacté la jeune femme pour l'inciter à porter plainte ce que la jeune femme a fait le 31 octobre.