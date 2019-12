La victime découverte dans le parc de la Valmasque était une femme de 37 ans de nationalité albanaise

On en sait plus sur l'identité "quasi-certaine" de la victime découverte mercredi 25 décembre près de l'étang de Fontmerle dans le parc de la Valmasque à Mougins. Un tatouage a aidé à l'identification de cette femme dont le corps a été retrouvé partiellement dénudé et en brûlé.