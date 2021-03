La victime présumée de Jean-Michel Baylet témoigne dans Médiapart

L’ancien ministre Jean-Michel Baylet, 74 ans, actuel maire PRG de Valence-d'Agen et patron du journal La Dépêche du Midi est visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans. L'enquête a été ouverte en juin 2020 après réception d’une lettre d’Yvon Collin, ancien sénateur PRG du Tarn-et-Garonne, brouillé avec Jean-Michel Baylet depuis plusieurs années.

Sa fille, Nathalie Collin, 52 ans, a été auditionné en août 2020. Médiapart, qui a eu accès à PV des auditions raconte que la victime présumée a été "interrogée ce jour-là pendant près de quatre heures dans les locaux de la brigade des mineurs. La plaignante a relaté ses souvenirs d’enfance. Des « flashs » de ce qu’elle pensait être "une grande histoire d’amour" avec Jean-Michel Baylet alors qu’elle avait douze ans, il y a une quarantaine d'années. L'homme politique avait alors autour de 35 ans.

"Cela devenait étouffant"

Le site d’information a depuis rencontré Nathalie Collin. Elle explique : "Cela devenait étouffant. Je pense que je l’ai toujours eu dans un petit coin de ma tête depuis toutes ces années. Et un jour, c’est une évidence, il faut que ça sorte." Des faits qui auraient eu lieu pendant des vacances à Paris, sur un bateau en Grèce ou à Font-Romeu autour des années 1980 et 1981 avec avec un Jean-Michel Baylet omniprésent dans la famille décrite comme "sous emprise"

Dans l’article, fruit d’une longue enquête, il y a des récits de témoins qui disent avoir assisté à des scènes anormales entre l'adolescente et celui qui était alors jeune maire de Valence d'Agen. On y parle aussi de photos qui pourraient attester une relation très intime et de SMS lorsque Nathalie Collin prend conscience des faits.

Mais le site Médiapart rappelle aussi comment et pourquoi Yvon Collin -le père de Nathalie- et Jean-Michel Baylet ont été très proches et se sont définitivement brouillés. Et comment, en 2004 et 2005, le patron de presse gagne deux procès en diffamation alors qu’un témoin avait tenté de médiatiser cette affaire dès 2002.