La victime reçoit des coups de couteau au visage : ses agresseurs condamnés à Valence

Il fait beau ce 22 décembre 2019. Un jeune drômois en profite. Il part se balader près de la zone du plateau des couleurs à Valence. Écouteurs dans les oreilles, ils croisent deux hommes. Deux frères. L'un l'agrippe, lui assène une gifle. S'en suit une bagarre très violente. Il reçoit des coups de couteau au visage. "Je voyais le sang couler de ma capuche", raconte la victime à la barre ce lundi 31 mai.

Une tentative d'égorgement ?

L'enquête a été longue. Elle a pris fin, mi-avril, quand les analyses ADN menées sur un briquet et une paire de lunettes laissés sur place ont confondu les deux frères. Le teint gris, le regard caverneux, ils se sont murés dans le silence pendant plus d'un an, le plus souvent dans leur chambre enfumée par le cannabis. Les deux sont atones pendant l'audience ce lundi 31 mai.

Face à eux, l'attitude de la victime détonne. Le jeune homme de 23 ans mime à grands gestes son agression. "À un moment je suis tombé. Je me suis relevé et là, on m'a pris par le cou - comme ça - et j'ai senti la lame du couteau", explique-t-il. Pas de doute, pour lui, c'est le plus jeune frère qui a passé la lame sur la gorge.

Y avait-il intention de tuer ? Le jeune homme voûté dans son pull noir nie. "Non, je voulais juste lui faire peur, je n'ai pas appuyé sur la lame", assure-t-il. L'aîné abonde : "Je connais mon frère. J'ai vu le couteau mais je savais ce qu'il faisait". La victime a bien eu peur. Le jeune homme est victime d'insomnies, a consulté des psy et a même quitté Valence et la région "pour se reconstruire".

Les deux jeunes frères sont condamnés. Le plus jeune à cinq ans de prison dont un an avec sursis. L'aîné à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Dans les deux cas, ils doivent se faire soigner pour leurs diverses addictions et ne peuvent plus porter d'arme pendant cinq ans.