"La vie d'un flic ne vaut pas cher" : des policiers dénoncent le verdict du procès de Viry-Châtillon à Orléans

Une quinzaine de policiers s'est rassemblée devant le palais de justice d'Orléans ce mardi à l'appel du syndicat Alliance Police. Ils protestent contre le verdict en appel du procès de l'attaque de Viry-Châtillon. Sur treize prévenus, huit ont été acquittés, soit trois de plus qu'en première instance. Les cinq autres ont écopé de peines de 6 à 18 ans de prison.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La vie d'un flic ne vaut pas cher"

C'est le sentiment de Christian, agent à la police aux frontières. Le fonctionnaire de police judiciaire estime que la décision n'est pas adéquate et proportionnée. "Nous sommes de la viande à griller" ajoute Jean-François Cuma Racapé, délégué départemental du syndicat Synergie officiers. "On ne conteste pas la décision, mais l'image que ça rend. Quand on passe de cinq à huit acquittements, ils vont recommencer." Des habitants d'Orléans sont également venus les soutenir. "Je crois que leur métier devient de plus en plus difficile et de plus en plus dangereux." Béatrice n'a pas hésité à se rendre à la mobilisation.

à réécouter Fabien Arvaron, du syndicat Alliance Police dans le Loiret

Une délégation a ensuite été reçue par Emmanuel Boschenek-Puren, la procureure d'Orléans.