La Vienne et les Deux-Sèvres limitent l'achat de carburant ou d'artifices avant le réveillon

Poitou-Charentes, France

En prévision du nouvel an, les préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres prennent des arrêtés pour limiter l'achat d'artifices et de produits inflammables. La préfecture des Deux-Sèvres limite la vente des produits inflammables ou explosifs dès ce vendredi 28 décembre, tout comme l'achat d'artifices et de carburants. Arrêté qui se termine le 1er janvier 2019 à 9 heures.

Dans la Vienne, à partir du lundi 31 au matin, 7 heures, et jusqu'au mardi 1er janvier au matin, il est interdit de remplir, acheter, transporter des bidons d'essences ou de carburant, tout comme l'achat de feu d’artifice de catégories F2 / F3 / F4 et des groupes T2 et P2.