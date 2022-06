La vigilance orange canicule sera déclenchée dans l'Indre et le Cher

Cette fois, le Berry n'y échappe plus. Nos départements de l'Indre et du Cher sont placés en vigilance orange canicule. Elle sera active à partir de vendredi à 14 heures.

Des nuits étouffantes. Des journées épuisantes. La chaleur s'abat sur le Berry et contraint Météo France à placer le Cher et l'Indre en vigilance orange canicule. Nos deux départements seront concernés par cette vigilance à partir de vendredi, à 14 heures. Les températures maximales seront comprises entre 35 et 39°C. Et le thermomètre pourrait même dépasser les 40 degrés samedi.

Les préfectures de l'Indre et du Cher rappellent quelques conseils de bons sens :