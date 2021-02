Tempête Justine : des écoles encore évacuées dans le Lot

120 pompiers sont intervenus sur 43 opérations liées aux intempéries depuis lundi dans le département du Lot. Au total, ce sont 220 pompiers qui sont mobilisés, 40 effectifs de gendarmerie et 13 policiers nationaux, indique la préfecture du Lot, dans son communiqué. Le préfet demande à chaque commune du département située dans le bassin du Lot et de la Dordogne de déclencher son plan communal de sauvegarde.

Le pic de crue attendu à Cahors vers 15h

Une adresse recense toutes les routes fermées dans le département suite à ces inondations et aux crues qui ne sont pas terminées. Les abords du Lot, à Cahors, et notamment certains parcs de stationnements, ont été ou sont en cours d’évacuation. L’école élémentaire Marthe-Durand de Cahors a été évacuée ce mardi matin. Les écoles de Vers et de Laroque-des-Arques, sur les rives du Lot, sont également évacuées à compter de midi. Le transport scolaire a été avancé à 12h pour le RPI Bellefont-la-Rauze-Lamagdelaine et les communes de Saint-Géry et Vers.

Afin d’anticiper un pic de crue du Lot à Cahors, vers 15h, les services de l’Éducation nationale ont organisé également un retour anticipé des écoliers, collégiens et lycéens, domiciliés entre Cajarc et Cahors, dans la vallée du Lot. Une quinzaine de bateaux s’est décrochée du port d’amarrage de Douelle. Une opération des sapeurs pompiers pour les récupérer est en cours à Luzech. Enfin, une vigilance particulière est encore portée au nord du département (axe Laval-de-Cère – Bretenoux).

Le préfet du Lot recommande à tous :