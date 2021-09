La vigilance orange est levée dans le Gard, pas de victimes à déplorer.

Après des orages et de la pluie dans la nuit de samedi à dimanche, la vigilance orange est levée dans le Gard. Près de 180 millimètres d'eau se sont déversés, surtout sur le bassin alésien. Pas de victimes à déclarer pour l'instant mais 13 000 foyers sont encore privés d'électricité.

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 septembre, un épisode de pluie et d'orage a eu lieu dans le Gard, avec des cumuls importants notamment sur le bassin alésien.

Désormais, les lignes orageuses sont moins fréquentes et elles se dirigent vers la vallée du Rhône.

Presque 180 mm de pluie dans le secteur d'Alès

Les cumuls de pluie ont été les plus forts sur le secteur d'Alès : 176 mm de pluie à Saint-Christol-lès-Alès, 128 mm à Anduze, avec de la grêle et une activité électrique très forte.

A Alès, le gardon n'est pas sorti de son lit mais tout de même des maisons ont été inondées, comme celle de Mickael : "Dès qu'il pleut, c'est pareil. Environ 30 centimètres d'eau, il n'y a plus qu'à éponger. Je pense que la seule solution pour cette maison, c'est de la raser".

Depuis qu'il en est propriétaire, c'est la quatrième fois que sa maison est inondée.

13 000 foyers toujours privés d'électricité

Autres dégâts dans les secteurs de Bagnols-sur-Cèze et Uzès, les coupures d'électricités, selon Enedis environ 13 000 foyers n'ont pas encore retrouvé d'électricité ce matin.

Des exploitations agricoles ont aussi été inondées, comme à Saint-Ambroix.

Au niveau de la circulation, la route secondaire RD 325 est coupée à Saint-Christol-les-Alès.

Des orages sont encore présents à l'est du département. Leur intensité est en baisse mais ils peuvent encore donner 20 à 30 mm de pluie, de la grêle et de l'activité électrique. Ils s'évacuent vers l'est d'ici la fin de matinée.