La ville d'Albert, dans la Somme instaure à son tour un couvre-feu pour lutter contre le coronavirus

En plus des mesures nationales de confinement pour lutter contre le coronavirus, la ville d’Albert, dans l'est de la Somme prend un arrêté d’interdiction de circulation entre 22 heures et 5 heures du matin à partir de ce mardi 24 mars et jusqu’au 26 avril inclus.

D'autres villes de Picardie, comme Compiègne ou Creil ont déjà pris le même arrêté. La mairie d'Albert précise que "l’instauration de ce couvre-feu vise à interdire les déplacements sur l’ensemble des axes de la ville ainsi que dans les lieux publics, sauf pour motifs professionnels ou médicaux. L’autorisation de déplacement dérogatoire ainsi qu’une pièce d’identité devront alors obligatoirement être présentés en cas de contrôle".

Les personnes sans domicile fixe seront incitées par les services de la ville à rejoindre les structures d’accueil les plus proches. Le non-respect de cet arrêté constitue une infraction qui pourra être constatée par les officiers de police judiciaire", précise aussi le communiqué.