Les services de l'Etat et de la ville d'Avignon mettent fin à un dépôt sauvage de déchets dans la ceinture verte. 4.500 m3 d'ordures ont été évacués. La municipalité d'Avignon porte plainte contre le propriétaire du terrain concerné chemin du Puy.

La ville d'Avignon et la Préfecture font évacuer un dépôt sauvage de déchets dans la ceinture verte

Après de nombreuses plaintes de riverains dès l'été dernier, et plusieurs mises en demeures de la Préfecture, la municipalité et les services de l'Etat ont réussi à faire évacuer la décharge sauvage chemin du Puy dans la ceinture verte. Le propriétaire du terrain a mis deux mois pour nettoyer le terrain, et le sécuriser à ses frais. 4.500 m3 d'ordures ont été évacués.

Mais la municipalité n'en reste pas là. Elle ne retire pas sa plainte et demande même au propriétaire un remboursement des frais engagés. La route a été endommagée par le passage des camions.