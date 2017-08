La ville d'Istres épinglée par la cour des comptes

Attributions douteuses de marchés, pratiques complaisantes au profit de certains agents et irrégularités dans la gouvernance : la chambre régionale des comptes épingle la gestion de la commune d'Istres dirigée par François Bernardini (DVG).

Une dette qui se creuse et de nombreuses irrégularités : le rapport de la chambre régionale des comptes épingle la ville d'Istres dans les Bouches-du-Rhône et ouvre une enquête sur la gestion pour les exercices 2007 et suivants, les ressources humaines et la gestion des marchés publics.

Dysfonctionnement au sein du conseil municipal

D'après le rapport de la cour des comptes, des conseillers municipaux avaient irrégulièrement pris part à des votes portant sur des sujets auxquels ils étaient personnellement "intéressés".

Des "cadeaux" à certains personnels municipaux

1 447 heures au lieu de 1 607, c'est l'avantage indus octroyé par la mairie à certains personnels d'après ce même rapport de la chambre régionale des comptes. Cette dernière recommande la suppression des dix-sept jours de congés non réglementaires, parmi lesquels figurent dix jours dits "du maire".

Elle précise que ces mesures représenteraient "de puissants leviers d'économies qui peuvent être activés sans que soit affectée la qualité des services publics".

Un endettement qui a triplé

D'après le rapport, la dette a été multipliée par trois, passant de 9,6 millions d'euros en 2011 à 28,5 millions en 2015.

Des marchés publics non conformes

Un échantillon de marchés conclus par la commune a mis en évidence, toujours d'après la chambre régionale des comptes, des irrégularités qui portent atteinte aux principes de libertés d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats.

En outre, trois entreprises étaient associées avec le maire de la commune d'Istres ou des membres de sa famille dans des sociétés civiles immobilières (SCI).