La ville de Bourges va lier son destin à celui de Korosten en Ukraine

Un jumelage solidaire sera officialisé ce mercredi 9 mars 2022 entre Bourges et Korosten, une ville du nord-ouest l'Ukraine. C'est, bien sûr, un geste symbolique mais pas seulement. Ce lien doit permettre d'aider à bâtir des ponts humanitaire et mieux cibler les besoins.

Dans cette ville située à 100 kms de Kiev, et une cinquantaine de Tchernobyl, un tiers des habitants est parti en l'espace de douze jours. Les autres subissent au quotidien les bombardements des forces russes. Le maire de Bourges, Yann Galut et son homologue ukrainien, Wolodymyr Moskalenko, ont échangé à plusieurs reprises ce dimanche et ce lundi. La ville de Bourges, via cette action, "entend se mobiliser au côté de Korosten, pour faire connaître au plus grand nombre sa situation et répondre à ses besoin du mieux possible".

L'union des deux communes sera officialisée mercredi. Si vous habitez Bourges, les collectes se poursuivent, et une liste des actions de solidarité est disponible sur le site internet de la ville.