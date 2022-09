La ville de Cannes équipe sa police municipale de herses pour lutter contre les refus d'obtempérer

A partir de lundi 3 octobre, tous les véhicules de la police municipal de Cannes seront équipés de herses stop-stick.

Les herses se sont des bandes, avec des petites dents ,placées au milieu de la route pour créer un barrage routier et crever les pneus des chauffards qui refusent les contrôles.

"On préfère crever les pneus que faire usage d'arme à feu" David Lisnard

Depuis le début de l'année il y a eu 65 refus d'obtempérer à Cannes et 33 interpellations selon la mairie de Cannes. Pour le maire de Cannes David Lisnard il faut protéger les policiers : " Désormais hélas, il n'y a pas un weekend ou il n'y a pas des refus d'obtempérer, et c'est même devenu fréquents de voir des véhicules qui foncent sur les policiers. L'objectif de ces herses et donc de protéger les policiers mais aussi l'environnement et notamment les passants. C'est très simple avec les herses les pneus sont crevés et les véhicules immobilisés.