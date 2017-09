La ville de Colmar veut être plus ferme face aux rodéos à moto qui insupportent les riverains

La ville de Colmar partage l'initiative du maire de Valence, dans la Drôme, qui souhaite un renforcement de la loi contre les rodéos en scooter ou en moto. Des pratiques qui peuvent-être dangereuses pour les riverains, mais aussi pour les pilotes. Les autorités multiplient les actions.

Le phénomène s'est un peu calmé depuis quelques semaines à Colmar,se poursuit tout de même épisodiquement, mais régulièrement, les riverains des quartiers ouest, sont dérangés par le bruit des rodéos sauvages à moto. Bien souvent des personnes casquées ou non déboulent à vive allure avec des motos trafiquées, sans plaques ou des quads et sèment la zizanie dans des terrains vagues ou même sur la chaussée. Le bruit et le danger sont insupportables pour les habitants.

Ça fait longtemps que l'on mène des opération contre ce fléau. Si, à l'initiative du maire de Valence, on arrive à durcir la loi, ce sera bénéfique pour tout le monde," Yves Hemedinger, premier adjoint au maire de Colmar

La semaine dernière le maire (LR) de Valence qui a associé 14 villes, dont Mulhouse et Colmar, a lancé un appel aux maires de France, pour durcir la loi face aux rodéos à moto.Il a écrit au ministre de l'intérieur, Gérard Collomb.

Yves Hemedinger : " La mairie de Colmar s'associe à la démarche de Valence contre les rodéos" Copier

A Colmar, le problème est présent depuis plusieurs années, il est monté en puissance pendant l'été dans les quartiers ouest, avec la multiplication des rodéos et une montée en puissance du mécontentement des habitants.

Christian de Rocquigny du Fayel, le procureur de la République de Colmar © Radio France - Guillaume Chhum

Témoignage de Camilia, une habitante excédée par le bruit Copier

Les machines déboulent à toute allure, elles sortent de nulle part. On a peur pour nos enfants. On ne se repose plus chez nous à cause du bruit," Camilia, une habitante des quartiers ouest de Colmar

Les riverains, excédés, ont alerté la mairie, qui a provoqué une réunion publique fin juin , en présence des représentants de la mairie, le préfet, le procureur de la République et le commissaire de police. Des opérations coups de poing ont été menées avec présence policière massive, des contrôles, des engins saisis. Ce qui a ramené un peu le calme, mais c'est un calme précaire, car le phénomène revient .

"On a bien entendu le message qui consiste à dire, ça nous pourrit la vie" : Christian de Rocquigny du Fayel, le procureur de la République de Colmar Copier

"Une moto c'est très souvent volée, je pense qu'à la rentrée on aura des surprises. Il ne faut pas baisser les bras non plus, je pense que le sujet n'est pas clos," souligne une habitante, excédée par le bruit. Elle espère que le durcissement de la loi, fasse avancer les choses et calme un peu les rodéos.

Nous avons saisis en deux mois, une quinzaine de motos et scooters, il y a donc des choses qui se passent. On a bien entendu le message des habitants qui nous disent, ça nous pourrit la vie," Christian de Rocquigny du Fayel, le procureur de la République de Colmar