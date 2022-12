La Ville de Laval porte plainte après une nouvelle dégradation des passages piétons arc-en-ciel dans le centre

Pour la énième fois depuis leur installation en mai 2022, les passages piétons aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT+, ont été vandalisés. Des tags homophobes "Nike les PD" et des gribouillis noirs ont été découverts dans le centre-ville ce dimanche 18 décembre.

"L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit"

La Ville de Laval porte plainte pour dégradation de matériel. "On applique la même procédure autant qu'il le faut", explique le maire Florian Bercault, joint au téléphone par France Bleu Mayenne. "L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un délit", ajoute-t-il.

Ces passages piétons colorés ont fait leur apparition en mai dernier, pour montrer la participation de la municipalité de Laval à la lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Quelques jours avant le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, ces passages piétons avaient été recouverts de peinture blanche. Florian Bercault avait déploré le fait que "des vandalistes avaient saccagé cette marque d'égalité". Plus tard en mai et en juin, les passages piétons avaient encore été recouverts d'insultes. À chacune de ces dégradations et insultes homophobes, la municipalité a déposé une plainte.