La Ville de Lille victime ce mercredi d'une attaque informatique

La Ville de Lille assure qu'elle communiquera au fur et à mesure de l'évolution de la situation (illustration)

Dans un communiqué publié ce mercredi matin, la Ville de Lille indique subir "une intrusion dans son système d’information". Une attaque informatique qui empêche l'accès à plusieurs logiciels et qui a poussé la mairie a prendre plusieurs "mesures de mise en sécurité et de protection des données".

les équipements publics restent ouverts

Selon la mairie, l’accès au standard de la Ville est donc inopérant et le service État civil fonctionne de façon manuscrite. La mairie précise que les rendez-vous physiques pris par les habitants pour ce jour sont maintenus et que les équipements publics culturels, sportifs et de loisirs sont ouverts.

"La Ville de Lille communiquera au fur et à mesure pour informer les Lilloises et les Lillois de l’évolution de la situation", conclut le communiqué.