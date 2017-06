La ville de Limoges porte après l'ouverture d'une bouche incendie

Alors qu'elle venait de lancer une information concernant les dangers de cette pratique appelée le "street pooling" la ville de Limoges a décider de porter plainte après l'ouverture d'une bouche incendie.

Les faits se sont déroulés ce mercredi rue Joliot Curie, dans le quartier du val de l'Aurence à Limoges. Pour se rafraîchir, une personne n'a rien trouvé de mieux, que d'ouvrir une bouche incendie. Aussitôt, un attroupement d'une trentaine de personnes s'est créé pour s'amuser et "profiter" de cette possibilité de rafraîchissement.

Le problème, c'est que cette pratique qui vise à ouvrir les bouches incendies (le street pooling) est interdite. D'abord, parce que ces points d'eau sont exclusivement réservés aux sapeurs pompiers pour leurs interventions, qui peuvent être rendues plus difficiles si les bouches incendies ne sont plus complètement opérationnelles. Par ailleurs, selon la pression à la sortie, des accidents, surtout avec de jeunes enfants, sont possibles. Des cas ont déjà été recensés en France ; et puis, il y a bien sur le gaspillage d'un bien précieux : l'ouverture d'une bouche pendant une heure entraîne une perte de 200 mètres cube, soit l'équivalent de la consommation en eau d'une famille sur une année.

Alertés, le services de la ville de Limoges se sont rendus sur place ainsi que les Polices Nationale et Municipale. Pendant l'intervention, tout s'est bien passé, mais à leur départ, les policiers ont essuyé des jets de projectiles occasionnant des dégâts sur certains véhicules.

La vidéo surveillance dans cette rue, aurait permis d’identifier un des auteurs ainsi que la personne qui a ouvert la bouche incendie. Les images sont en cours d'exploitation par les services de Police. Il n'y a pas eu d'interpellation pour le moment. Quoi qu'il en soit, la ville de Limoges a décidé de porter plainte.