La Ville de Limoges pourrait équiper sa police municipale de caméras-piétons

Limoges, France

C’est un petit objectif, attaché à la poitrine ou sur l'épaule d'un professionnel de la sécurité. Une fois activé, il enregistre l’image et le son. Les personnes contrôlées sont au préalable informées qu’elles sont filmées. Un dispositif bien pratique souligne Christophe Castaner : "c'est un outil de prévention et de protection et ça apaise les relations entre nos forces de l'ordre et la population. C'est du gagnant-gagnant et c'est une chose que je ne vous aurais peut-être pas dit il y a quelques mois avant d'être nommé ministre de l'Intérieur".

Le maire Emile-Roger Lombertie va mener une réflexion pour équiper à #Limoges les 70 policiers municipaux de caméras piétons "outil pour la sécurité des agents et de la population" dit-il. Décret autorisant la mise en place de cette mesure publié a annoncé @CCastanerpic.twitter.com/AMmDwhsRgx — France Bleu Limousin (@FBLimousin) March 1, 2019

Emile-Roger Lombertie, lui, attendait la parution du décret d'application pour réfléchir à la mise en place de cet équipement, dans sa ville. 70 policiers municipaux à équiper. La caméra-piéton, c'est très bien mais ça coûte cher explique le maire de Limoges : "elle a cet inconvénient et pour équiper 70 agents c'est 70 fois 700 euros et tous les coûts de fonctionnement qui suivent. Maintenant que le décret est passé, je vais demander à mes équipes de me faire des propositions".

Au coût de la mesure, il faut ajouter les critiques de la CNIL, la commission nationale de l'informatique et des libertés, sur le manque d'encadrement juridique des appareils autorisés à filmer en tous lieux y compris privés.