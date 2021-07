La ville de Nice porte plainte après des tags anti-vaccins sur un centre de vaccination

Le maire de Nice, Christian Estrosi, annonce que la ville et la métropole portent plainte après des tags anti-vaccins sur un centre de vaccination.

"Le vaccin tue", "fuck vaccin", "dégage de là", "honte à vous". Ces phrases anti-vaccins ont été taguées ce jeudi sur centre de vaccination de la ville de Nice. Sur les réseaux sociaux, le maire Christian Estrosi réagit et annonce que la ville et la métropole portent plainte. "En réaction à ma proposition d'étendre le pass sanitaire, un centre de vaccination a été retrouvé tagué hier. _Je dénonce cet acte irresponsable_, au moment où le gouvernement réfléchit à l'opportunité de rendre obligatoire la vaccination à certains et où se profile le risque d'une 4ème vague. Nous ne pouvons accepter que des complotistes anti-vaccins fassent prendre des risques aux Niçois."