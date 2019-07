PHOTOS - La ville de Nîmes dote sa police municipale de nouvelles armes et de caméras piétons

8% du budget de la ville de Nîmes sont consacrés à la sécurité. La police municipale tient un grand rôle dans ce dispositif. La mairie la dote de matériels plus modernes pour encore plus d’efficacité.

Nîmes, 14e au plan national pour les chiffres de la délinquance. Elle était 2e quand la nouvelle majorité est arrivée à la mairie en 2001 se plait à rappeler Richard Tibérino, l'adjoint à la sécurité. Pour arriver à ce résultat, la ville n'a pas mégoté en investissant massivement. Elle consacre aujourd'hui 8% de son budget à la sécurité. Plus de 400 caméras de vidéo surveillance, 164 policiers municipaux. " Il y a eu 43 000 interventions de la police municipale en 2018. Un chiffre à rapprocher des pompiers qui en ont réalisé 51 000 pour tout le département."

Du matériel plus moderne

Pour que les policiers municipaux soient davantage opérationnels, la mairie a décidé de les équiper de matériels plus modernes. 2 nouvelles motos, 52 pistolets semi-automatiques et 12 caméras piétons pour enregistrer en vidéo certaines interventions. "Les agents sont de plus en plus la cible d'outrages et de menaces" indique Thierry Razigade, le directeur de la police municipale. Il précise également que les nouvelles armes dont vont disposer les policiers municipaux ne pourront être utilisées qu'en cas de légitime défense. "Un policier municipal doit pouvoir prêter assistance à une personne qui est en danger sans mettre en péril sa propre vie."

Un nouveau poste de commandement au siège de la police municipale

Le poste de commandement de la police municipale a également été réaménagé. Plus spacieux, plus ergonomique, plus moderne grâce aux nouveaux logiciels mis en place. C'est là que les agents reçoivent 24h/24 les appels des Nîmois et de tous ceux qui veulent faire descendre les bornes d'accès à la zone piétonne. C'est là aussi que sont envoyées les images captées par les caméras de vidéo-surveillance.

Au total, ce sont 164 000 euros qui ont été investis dans ces nouveaux matériels. Pour Jean-Paul Fournier, "la sécurité des Nîmois, ça ne se monnaye pas ".

Thierry Razigade, le directeur de la police municipale présente le nouveau poste de commandement © Radio France - Sylvie Duchesne

Les appels reçus 24h/24 au poste de commandement © Radio France - Sylvie Duchesne