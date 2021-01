La Ville de Nîmes met en place une cellule de soutien après la fuite de gaz au Mas de Mingue

Près de 2000 habitants des quartiers du Mas de Mingue et de Courbessac ont été privés de chauffage et d'eau chaude durant le week-end suite à l'incendie d'une conduite de gaz, samedi soir, Avenue Monseigneur Claverie. Suite à cet incendie, la Ville de Nîmes met en place une cellule d'écoute et de soutien psychologique au centre social Jean Paulhan. Un agent de GRDF, un représentant d'Habitat du Gard et un psychologue de l'Ecole des parents et Educateurs du Gard (EPE30) seront présents pour répondre aux questions des habitants. Ils seront reçus sur rendez-vous de 8h à 18h, à partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi.

Le centre Paulhan est situé 72, Avenue Monseigneur Claverie. Téléphone : 04 30 06 77 44