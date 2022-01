La Ville de Niort alerte sur des visites de faux agents recenseurs

Attention aux faux agents recenseurs à Niort. Des habitants ont alerté la Ville de visites malveillantes alors qu'une campagne de recensement de la population est en cours. Ces faux agents agissent principalement dans le centre-ville. Ils demandent à avoir accès aux cours intérieures pour effectuer des vérification.

La Ville de Niort rappelle dans un communiqué que "les agents recenseurs qui se présentent au domicile des usagers doivent être en mesure de présenter une carte officielle à bandeau bleu-blanc-rouge, portant leur photo, mentionnant leur nom et prénom, signée par M. le Maire de Niort et frappée d’une Marianne". Et précise queLeur qualité d’agent recenseur peut être vérifiée sur le site de Ville sur lequel figure leur photo et le secteur de la ville où ils interviennent.

En cas de doute ou pour signaler une visite frauduleuse par un faux agent recenseur, il faut contacter le service Elections/Affaires générales au 05 49 78 50 35 et prévenir la police nationale au 05 49 28 72 00.