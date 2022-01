La ville de Ouistreham déclare la guerre aux pigeons

C'est la solution de la dernière chance ! Pour éloigner les pigeons installés dans le centre-ville de Ouistreham sur la côte normande, la ville a décidé d'avoir recours à un rapace : Minerve, une buse de harris âgée de 4 ans et dont la mission est d'effaroucher les volatiles indésirables .

Minerve, une buse de harris chargée d'éloigner les pigeons du centre-ville de Ouistreham © Radio France - Elodie Touchais

Des dégradations considérables pour les riverains

L'opération d'effarouchement débute à8h du matin en présence du Directeur Général des Services de la ville de Ouistreham © Radio France - Elodie Touchais

Il est tout juste 8h du matin quand l'opération d'effarouchement débute dans deux rues du centre-ville de Ouistreham. Le jour est à peine levé mais Annick qui habite au début de la rue Carnot passe très vite le nez par la fenêtre, curieuse : " ça y'est, les opérations ont commencé ?". La retraité est impatiente de voir disparaître les pigeons qui prennent sa maison pour un perchoir : " tous les trois jours, il faut brosser le trottoir et derrière, ma véranda, faut voir, des fois c'est complètement maculé".

Une journée pour occuper le territoire des pigeons indésirables

C'est Aurélie qui gère Minerve, sa buse. Une fois le périmètre de chasse établi, l'exercice va consister en une série de va et vient du fauconnier qui va régulièrement lâcher la buse dès qu'il aperçoit des pigeons. Le rapace n'a pas besoin de foncer sur eux, à peine aperçu, les pigeons font demi-tour et se dispersent, abandonnant pour quelques minutes leurs nids.

La buse ne tue pas les pigeons, elle les effraie. © Radio France - Elodie Touchais

La buse ne tue pas les pigeons. "Elle les chasse" résume Arnaud Minez, le directeur général des services de la ville de Ouistreham. L'objectif "c'est vraiment de les effaroucher, de les faire quitter leur zone de confort et les obliger à aller sur d'autres sites". Et tant qu'à faire, la ville de Ouistreham cherche à les diriger vers le pigeonnier créée près de l'église et où des opérations de contrôle des œufs sont régulièrement menées pour justement contrôler la prolifération de ces oiseaux.

Mais les pigeons sont coriaces et ne déménagent pas aussi facilement : d'autres opérations d'effarouchement pourraient être menées à Ouistreham.