La ville de Panazol porte plainte après des tags fluorescents "RIC" et "liberté"

La ville de Panazol s'insurge et porte plainte après la découverte d'inscriptions vantant le RIC (référendum d'initiative citoyenne) sur plusieurs panneaux et lieux publics. Ces tags ont été commis durant la nuit de la Saint Sylvestre.

Panazol, France

Plusieurs inscriptions à la peinture fluo ont été faites, durant la nuit de la Saint Sylvestre, sur des panneaux ou des espaces publics à Panazol, près de Limoges. Des tags vantant le RIC (référendum d'initiative citoyenne), l'une des revendications portée par le mouvement des gilets jaunes.

Des panneaux, notamment celui commémorant le centenaire de l'armistice, ont été souillés, ainsi que le parvis en granit de l'Hôtel de Ville.

Le parvis de l'Hôtel de Ville de Panazol a été souillé durant la nuit du 1er de l'an - © Ville de Panazol

"Je suis révolté" a réagi le maire de Panazol, Jean-Paul Duret, qui a porté plainte. "A quoi servent ces actes que je qualifierais de stupides ?" ajoute l'élu, "ceux qui dégradent desservent la cause et ils impactent la gestion quotidienne d'une ville qui prône depuis longtemps la concertation et le respect".