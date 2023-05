La ville de Paris dénonce "des accusations mensongères" contre le personnel du cimetière de Pantin

Des accusations "mensongères et diffamatoires". C'est ce que dénonce la Ville de Paris ce lundi 22 mai après avoir pris connaissance d'une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et accuse le service funéraire du cimetière parisien de Pantin. Dans cette vidéo postée sur son compte Twitter, le conseiller régional d'Île-de-France Pierre Liscia donne la parole à un ancien fossoyeur de ce cimetière. Celui-ci évoque notamment des exhumations de corps à la pelleteuse par certains de ses ex-collègues, ainsi que des vols dans les tombes.

ⓘ Publicité

Dans un communiqué, la Ville de Paris dément ces pratiques. Elle rappelle que ces exhumations, réalisées sur des tombes laissées à l'abandon ou bien dont la concession n'a pas été renouvelée, "sont règlementées et font l'objet de contrôles systématiques par des agents assermentés." La Ville assure que ces exhumations "sont systématiquement effectuées à la main" et constituent un "travail minutieux" réalisé "dans le plus grand respect et la plus grande attention dus aux dépouilles." S'il y a utilisation de pelles mécaniques, ce n'est que pour "enlever la terre de surface". D'après le communiqué, sur les 145 000 concessions que compte le cimetière de Pantin, il y a eu en moyenne 1 190 exhumations par an seulement.

La Ville de Paris va saisir l'autorité judiciaire

Quant aux accusations de vols dans les tombes, la Ville "les dément catégoriquement" et précise qu'elle "n'a connaissance d'aucune plainte ou de signalement de ce type." La Ville de Paris affirme également que l'agent interrogé dans la vidéo "est suspendu depuis juillet 2022" à la suite d'une enquête de l'Inspection générale de la Ville de Paris qui a "relevé de graves manquements professionnels". Dans ce communiqué, elle annonce également que "face à la gravité de ces accusations", elle a décidé de "saisir l'autorité judiciaire."