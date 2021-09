Premier jeudi soir de Pau Prév', pour sensibiliser aux dangers de l'alcool et aux nuisances sonores en soirée

"Pau Prév" sera de retour les 28 octobre et 16 décembre puis le dispositif sera évalué, dans le but d'être pérennisé.

La Ville de Pau et plusieurs associations partenaires ont testé ce jeudi soir pour la première fois le dispositif "Pau Prév'". "Prév" pour "prévention", contre les dangers de l'alcool au volant, la consommation de drogues ou les nuisances sonores qui accompagnent parfois les soirées alcoolisées en centre-ville et dont se plaignent certains riverains.

Les bénévoles ont fourni des éthylotests aux jeunes fêtards avant qu'ils ne prennent le volant. © Radio France - Manon Claverie

Une dizaine d'agents de la mairie et de bénévoles d'associations, comme Les étoiles des Pyrénées (qui intervient déjà dans le quartier de l'Arsenal, à Tarbes) ou Béarn Addictions, mais aussi Sensiroute, qui a lancé l'application Tcha-Tcha (du covoiturage pour les retours de soirée), et la Fondation Total Énergies, partenaires du dispositif, ont investi le square Aragon, de 19h à 2h du matin. Leur but était d'échanger avec les fêtards et de leur fournir gratuitement des éthylotests, des bouchons d'oreille, des préservatifs... ainsi que de les aider à trouver, si besoin, des chauffeurs "Sam", sobres donc, pour rentrer chez eux sans danger.

Reportage - Premier jeudi soir pour le dispositif "Pau Prév'", en centre-ville. Copier

L'expérimentation sera répétée jeudi 28 octobre et jeudi 16 décembre, puis le dispositif sera évalué et réajusté si besoin.