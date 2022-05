La ville de Poitiers présente son plan vélo de 11 millions d'euros pour de nouvelles pistes cyclables

C'était l'une des promesses de la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy au moment de son élection : faire de Poitiers une ville cyclable ou en tout cas, faciliter les mobilités douces plutôt que la voiture et les véhicules polluants. Grand Poitiers a donc prévu une enveloppe d'environ 11 millions d'euros pour les aménagements cyclables dans l'ensemble des communes de l'agglomération. Jeudi, la mairie de Poitiers a présenté son grand Plan vélo pour les 4 prochaines années (2022-2026) avec l'aménagement de deux grands axes cyclable importants.

Un axe Poitiers-Futuroscope

Le premier grand projet de la mairie de Poitiers, c'est un axe entre le centre-ville et le Futuroscope, l'un des plus gros employeurs de la région. Il utilisera des pistes déjà existantes en direction du Nord de la ville. La municipalité prévoit à cette occasion de réhabiliter la passerelle de l'Hôpital des Champs ainsi que celle de la Doue. Mais également de créer une longe voie cyclable (1.5km) le long de la berge du Clain. L'avantage de ce projet c'est que dès la fin de l'année, il sera possible de se rendre au Futuroscope à vélo. Les travaux devraient débuter au début du mois de mai 2022 pour une livraison du chantier vers septembre/octobre de la même année.

Un axe Poitiers-CHU/Université

Le second grand projet de la mairie de Poitiers, c'est un axe entre le centre-ville et le CHU/Université. Ce projet va lui mettre beaucoup plus de temps à voir le jour, car il nécessite des aménagements et travaux plus lourds, car il prend en compte les travaux "Quartier Pont-Neuf". Les travaux devraient démarrer dès 2023, avec d'abord un aménagement de l'avenue du Recteur Pineau, puis de la rue Jacques Coeur, ainsi que du faubourg du Pont-Neuf dans sa globalité.

Une dizaine d'autres aménagements sont prévus d'ici à 2026.