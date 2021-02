La ville de Voreppe donne le nom de Samuel Paty à l'une de ses places, située en face de son collège

En haut des marches de l'escalier qui descend sur la place située devant le collège André Malraux, depuis début janvier, on trouve une pancarte sur laquelle on peut lire : "Espace Samuel Paty, professeur assassiné par un terroriste, le 16 octobre 2020, parce qu'il enseignait la liberté d'expression". Avant, cet endroit ne portait pas nom. La mairie de Voreppe a donc remédié à cela, lors du conseil municipal qui a suivi ce terrible attentat, fin octobre.

La communauté éducative solidaire

Loula, 12 ans, en 5e passe tous les jours devant. "Je trouve que c'est bien d'avoir fait cela. J'ai été choquée quand cela s'est passé. Ensuite on en a parlé en classe. C'est horrible que ce professeur soit mort parce qu'il faisait son métier."

L'espace Samuel Paty, à Voreppe © Radio France - Véronique Pueyo

Dylan, lui, est professeur de mathématiques stagiaire et il approuve aussi l'initiative de la mairie de Voreppe. "Il ne faut pas oublier mais il faut avancer. Je reste passionné par mon métier et j'espère pouvoir l'exercer l'an prochain, après mes examens. Nos élèves ont besoin de nous et c'est de notre devoir de leur apprendre la citoyenneté"

Une inauguration programmée quand la crise sanitaire le permettra

La Ville de Voreppe, qui a posé cette plaque avec l'accord de la famille de Samuel Paty et celui de la communauté éducative, espère maintenant pouvoir l'inaugurer dignement.

"Nous espérons que la crise sanitaire nous le permettra. Nous inviterons alors les proches de Samuel Paty. Mon conseil a voté cette décision à l'unanimité." explique Luc Rémond, le maire sans étiquette de Voreppe, depuis 2014.

Le ville de Voreppe espère pouvoir organiser une inauguration digne de ce nom, si la crise sanitaire le permet © Radio France - Véronique Pueyo

Désormais l'adresse du collège André Malraux de Voreppe est Espace Samuel Paty. Un beau symbole !