"La violence a franchi un cap à Dijon", selon le syndicat Alliance police nationale

Le nouveau préfet de la Côte-d'Or Fabien Sudry l'annonçait ce lundi sur France Bleu : l'arrivée des premiers renforts policiers promis au mois de juillet par le premier ministre Jean Castex. Sept, sur les vingt destinés à venir chez nous. Suffisant ?

Des renforts inexpérimentés...

"On a des effectifs restreints sur Dijon depuis l'épisode tchétchène au début de l'été", explique d'emblée Stéphan Ragonneau, le représentant du syndicat Alliance police nationale en Bourgogne. Aujourd'hui, sept policiers sont arrivés, "mais ce n'est pas suffisant. On a des cycles de travail qui font qu'aujourd'hui, on aura un maximum de un ou deux policiers supplémentaires par jour. Pas sept, mais deux. D'autant qu'il y a eu des départs cet été, quinze au total depuis le mois de juin."

Stéphan Ragonneau pointe l'inexpérience de ces renforts, pour la plupart tout juste sortis de leur scolarité, et loin d'être aguerris aux rudiments du métier. "On aurait préféré des policiers venant de Paris, de _certaines cités un peu difficiles_, ça nous aurait aidés. Mais on est contents quand même d'accueillir ces élèves gardiens de la paix. Il va falloir les encadrer, ce ne sera pas facile, mais on fera avec."

Une situation qui s'explique aussi par le manque d'attractivité du territoire. "Les policiers ne veulent pas venir travailler dans l'est de la France, Dijon en fait partie malheureusement. C'est apparemment peu attractif, nos jeunes collègues préfèrent peut-être aller travailler au soleil !"

...et pas toujours destinés au travail de terrain

Autre argument : certains de ces hommes vont se retrouver dans des bureaux et pas sur le terrain. Il s'agit d'officiers de police judiciaire, obligatoirement affectés dans des bureaux, à faire des enquêtes. "C'est un travail extrêmement important, mais vu les faits qui se sont déroulés à Dijon au mois de juin, _on aurait pensé avoir des policiers sur le terrain_, des gardiens de la paix, au service de la population, au niveau de la délinquance de voie publique."

La violence a franchi un cap à Dijon

Pourtant, la situation exige une police en pleine possession de ses moyens. Ces derniers temps, la violence est montée d'un cran à Dijon. "Les règlements de comptes sont vraiment plus nombreux, aujourd'hui la violence a franchi un cap, on remarque en tout cas qu'il y a de plus en plus d'affaires violentes. Il y a aussi un trafic de stupéfiants implanté en Bourgogne-Franche-Comté. On a des arrières bases au Creusot, Montceau-les-Mines, à Dijon, Besançon également. C'est dramatique."