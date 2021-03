La violence sur les réseaux sociaux "déshumanise" les jeunes, pour l'écrivain Rachid Santaki

Depuis plusieurs semaines, les violences entre jeunes se multiplient dans la région. Violences entre bandes rivales, règlement de compte ou harcèlement. Rachid Santaki, auteur du docu-fiction "Laisse pas traîner ton fils" - qui relate le lynchage filmé et diffusé sur les réseaux sociaux en 2017 de Mathieu, torturé, dénudé, transpercé de vingt coups de couteaux - a cherché à comprendre dans son livre comment des jeunes en arrivent à un tel déchaînement de violences. Une question qui résonne particulièrement avec les tragédies de ces dernières semaines et les morts de Lilibelle, Toumani, Aymane, ou Alisha.

Sur France Bleu Paris, il explique qu'il faut agir sur un levier principal : Internet . "C'est l'arène de ces jeunes. Ils ont leurs propres canaux d'informations, de divertissements, sans aucun contrôle. Ils vivent dans un univers hyperviolent qui alimente cette violence."

"Internet fait partie de leur famille, c'est à travers ça qu'on s'expose, qu'on existe, qu'on brille aussi bien dans l'humour, dans le bien et aussi dans le mal", explique Rachid Santaki qui pointe des jeunes vivant souvent "dans des familles déstructurées". "On a besoin au sein de la famille de se reconnecter. Donner un smartphone à son enfant dès le plus jeune âge, le laisser s'isoler, c'est l'abandonner." Des jeunes en pleine construction qui ont besoin d'être accompagnés, encore plus aujourd’hui avec la crise sanitaire qui brise leurs projections.

Attention à la déshumanisation et la banalisation

Pour le scénariste et écrivain, il faut absolument "renforcer" les mesures de prévention et la législation. "Il faut limiter l'usage des réseaux sociaux, il faut comprendre que ce qu'on va voir de très violent, ce n'est pas normal. Ils n'ont pas notre recul."

"J'ai déjà eu des jeunes qui me disent 'nous on a déjà vu des décapitations'". Rachid Santaki alerte sur le risque de déshumanisation. Ces scènes de violences atroces sont comme "un divertissement, de la télé-réalité" pour ces jeunes. "Le lynchage c'est devenu quelque chose de courant", s'inquiète Rachid Santaki, pour qui la banalisation de cette violence a déjà commencé.