La violente séquestration des époux Cassegrain, en juillet 2016 à Saint-Ay, devant les assises du Loiret

Le procès d’une terrible affaire de séquestration avec acte de torture ou barbarie s’ouvre ce matin devant la cour d’assises du Loiret. Cinq hommes vont être jugés, soupçonnés d'avoir cambriolé, séquestré et torturé les époux Cassegrain dans leur maison de Saint-Ay en juillet 2016. Ancien dirigeant de transports et propriétaire à l‘époque de stations de lavage sur l'agglomération orléanaise, Bertrand Cassegrain, alors âgé de 70 ans, avait notamment été brulé au chalumeau par ses agresseurs. Une véritable nuit d’horreur.

Le gentil, le méchant et le coquet- Corinne Cassegrain

De ce calvaire, l’épouse de Bertrand Cassegrain garde un souvenir aussi douloureux que précis. Cette nuit du 13 au 14 juillet 2016. Quelques jours plus tard, à nos confrères de la République du Centre, Corinne Cassegrain se confie. A ses trois agresseurs dont l’un est toujours en cavale, elle a donné un surnom, « le gentil, le méchant et le coquet ». Trois hommes, cagoulés, gantés, armés d’un fusil à canon scié et d’une matraque pénètrent cette nuit là dans la jolie villa des bords de Loire par la fenêtre de la salle de bain. Il est aux alentours de 2 heures du matin, Corinne Cassegrain s’est assoupie devant la télé sur le canapé, Bertrand Cassegrain est allongé sur son lit.

23 jours d'hospitalisation et une greffe de peau

Les époux sont d'abord bâillonnés et ligotés. Les ravisseurs se font remettre 2.000 euros en liquide mais pensent qu’il y a plus. Surviennent alors les coups et les actes de torture. Bertrand Cassegrain est brûlé aux cuisses, aux fesses avec un chalumeau. Il passera plus de 20 jours à l’hôpital, une greffe de peau lui sera nécessaire. Après avoir retourné la maison, les tortionnaires s’emparent d’objets de valeur, montres et sacs de grande marque. Menaces à l’appui, Corinne Cassegrain pense alors qu’elle et son mari vont être abattus ou périr dans les flammes. Il est 5h30, la maison redevient étrangement calme, les assaillants sont partis, la nuit d’horreur s’achève…

Deux des trois agresseurs présumés dans le box

Quelques mois plus tard, le 14 novembre 2016, plusieurs interpellations et perquisitions ont lieu dans le Loiret et en banlieue parisienne. Cinq personnes sont placées en garde à vue. Parmi elles, Fouad M, 29 ans au moment des faits, natif d'Orléans et Helder F, originaire du Portugal, 32 ans à l'époque. Après avoir nié pendant longtemps leur participation, ils ont finalement reconnu durant l'instruction leur présence à Saint-Ay dans la nuit du 13 au 14 juillet. Mais ils se renvoient dos à dos la responsabilité des violences. Ils sont poursuivis pour vol en bande organisée avec arme et séquestration avec acte de torture ou barbarie en bande organisée. Le troisième agresseur présent au domicile des Cassegrain serait Lahouari M. Il est en fuite avec mandat d'arrêt à son encontre. Les trois autres prévenus, placés sous contrôle judiciaire, comparaissent pour recel de bien provenant d'un vol en bande organisée avec arme.

Comprendre pourquoi eux

Encore très marqués par cette nuit d'horreur, les époux Cassegrain espèrent beaucoup de ce procès. Si moralement Bertrand Cassegrain va bien aujourd'hui, le septuagénaire porte encore les séquelles de cette violente agression, souffrant de surdité suite à un coup porté à la tempe. Pour son épouse Corinne, c'est en revanche encore très douloureux. Elle a entendu son mari crier, a vu son petit chien jeté contre un mur, a cru mourir abattue ou brûlée vive dans la maison tout cela a laissé des traces psychologiques indélébiles. Les époux Cassegrain attendent aujourd'hui que justice passe mais aussi et surtout de "savoir pourquoi ils ont été choisis?, pourquoi eux ?" indique leur avocate du barreau de Versailles, Me Isabelle Felenbok.

Les cinq prévenus sont à ce stade toujours présumés innocents. Le procès devant les assises du Loiret est prévu de se tenir durant 6 jours, jusqu'au mardi 9 février.