La virée à Irun se transforme en accident mortel, 3 ans de prison à Bayonne pour un jeune conducteur

C’est une virée vers l’Espagne qui se transforme en drame. Sofiane, 25 ans, comparaît détenu. Le jeune homme vient de passer près d’un an en détention, depuis le 11 avril 2022. Il comparait pour avoir causé la mort de Stéphane, son passager avant, dans la nuit du 8 au 9 avril 2022 sur l’autoroute A63 à hauteur de Bayonne peu avant 4h45. Au volant de la Mercedes de sa mère, une voiture de forte cylindrée, le prévenu a percuté un poids lourd à grande vitesse, tuant la victime sur le coup. Sofiane conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, 1,24 grammes d’alcool par litre de sang selon les prélèvements. Il est mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Un troisième homme, Guillaume, passager arrière est légèrement blessé.

"Violence immense du choc"

Les 3 hommes sont partis de Bordeaux, vers 3 heures du matin, après leur journée de travail. Le conducteur, employé dans la société de nettoyage industriel de sa mère, et Guillaume, un ami restaurateur, décident de partir en virée à Irun, pour aller voire des prostituées dans un établissement de nuit. Ils passent chercher un troisième homme, Stéphane, collègue de Guillaume. Il ne connait pas Stéphane. Les deux premiers ont bu, de la vodka, avant de partir. Ils continuent de boire, à trois cette fois, pendant le voyage.

Sofiane, qui se dit passionné de voitures, roule vite. « J’ai mis le régulateur sur 140 km/h », dit le prévenu. « L’expert a conclu à une vitesse minimale de 169km/h », rétorque la présidente du tribunal. L’enquête révèle que pendant le trajet il a fait la course avec une Audi, qui le suivait au moment de l’accident et dont le conducteur et son passager ont été entendus par les policiers.

Selon les éléments recueillis, Sofiane dépassait le camion qui roulait sur la voie de droite à moins de 90km/h, lorsqu’il heurte la barrière anti-encastrement de la remorque. La présidente relève la « violence immense du choc. » La voiture est projetée et heurte, 100 mètres plus loin, la barrière centrale avant de faire des tonneaux et s’immobiliser. Le chauffeur du poids lourd témoigne avoir vu les phares du bolide sur la voie de gauche, dans son rétroviseur, puis se rapprocher de lui. Pourquoi ? « Il y avait du vent, c’était la tempête Diego, ça a peut-être joué», tente de se justifier le prévenu. « 10 à 15km/h », lit la présidente qui note que les experts ont écarté les conditions météorologiques.

"J'ai détruit une famille"

« Je parlais avec Guillaume (le passager arrière) en le regardant dans le rétroviseur », lâche finalement Sofiane. Pourquoi avait-il pris le volant ? Pour faire une dernière soirée avant de devoir porter un bracelet électronique. Il venait en effet d’être condamné, trois jours plus tôt, à 4 mois d’emprisonnement pour conduite en état d’ébriété, alors qu’il n’avait récupéré son permis qu’à peine un an plus tôt, après une condamnation pour conduite sous l’emprise de stupéfiants en janvier 2020, suivie d’un une autre condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en avril 2021.

Un multirécidiviste, ancien usager de stupéfiants, à l’histoire heurtée qui défie l’autorité. Sofiane a perdu son père, assassiné, alors qu’il avait 3 ans. Il a quitté l’école à 16 ans. L’âge auquel il a subi des abus, des violences qui, selon l’expert, ont provoqué son passage à l’acte et notamment des violences commises sur des représentants de l’autorité publique, révèle la présidente. « Vous pensez que vous pourrez reprendre la route un jour ? » lui demande-t-elle. Long silence… Visage impassible, stoïque, l'accusé dit avoir « une grande pensée pour la famille. Je n’ai pas d’autres mots. Avoir un mort sur la conscience c’est difficile. J’ai détruit une famille, un papa et une maman. »

"On m'a enlevé une partie de moi-même" dit la mère de la victime

La mère de Stéphane justement se présente à la barre, une photo de son fils dans les mains. « C’était mon bébé… un enfant gentil. Tout le monde l’aimait. Stéphane était quelqu’un de gentil, travailleur. Il aimait les gens. Il n’aurait jamais dû monter dans cette voiture ce soir-là. Mon fils est parti. Une partie de moi-même est partie avec lui. Mon rituel aujourd’hui c’est d’aller au cimetière tous les jours, sur sa tombe. On m’a enlevé une partie de moi-même. » Dans la salle, des sanglots étouffés sont perceptibles. L’avocat des parties civiles plaide pour une décision d’apaisement, pour la famille, mais également pour le prévenu, « une décision qui lui permettra également de se projeter vers l’avenir. »

La représentante du parquet de Bayonne se montre plus sévère. « Je ne pense pas qu’il ait pris conscience du comportement qui a été le sien. » Elle parle d’absence de remise en cause et demande une peine de 3 ans d’emprisonnement avec annulation du permis de conduire et interdiction de le délivrer pendant 3 ans.

"Je ne resterai pas en prison"

Son avocate, depuis 2018, parle de maladresse concernant son client. « Il n’a jamais eu l’intention de nuire à Stéphane ni à Guillaume (...) C’est un gamin, il n’a rien organisé, c’est sur un coup de tête qu’il a décidé de prendre la route (…) il n’a pris que de mauvaises décisions. » La défense tente d'adoucir l'image de l'accusé. « Il va être condamné, il va assumer sa responsabilité, sa seule responsabilité. Mais mon rôle à moi c’est d’apporter des éléments de personnalité, d’humaniser mon client » ajoute-t-elle à destination de la famille de la victime. « Il a perdu près de 10 kilos, il est méconnaissable, ne parle plus ou peu depuis son incarcération. Il va se laisser mourir si vous le maintenez encore 3 ans en détention. » Elle demande un sursis probatoire

Les juges ne se laissent pas attendrir. "Compte tenu des fautes, des conséquences dramatiques de l'accident et de votre personnalité", la présidente du tribunal prononce une peine de 3 ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, une obligation de soins, de trouver un travail, et un retrait du permis avec interdiction de se voir délivrer un nouveau pendant 3 ans. Le condamné s'énerve : "je ne resterai pas en prison", lance Sofiane, menottes aux poignets entre deux agents pénitentiaires. Le tribunal a également prononcé son maintien en détention.