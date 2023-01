La vitrine d'un boulanger d'Anduze vandalisée

C'est en quelque sorte la triple peine pour ce boulanger d'Anduze, dans le Gard. Hausse du prix de l'électricité, augmentation des matières premières et comme si cela ne suffisait pas, la baie vitrée de son commerce a été vandalisée la nuit du réveillon de la Saint Sylvestre. Stéphane Tison gère depuis 2019 la boulangerie "Il était temps" à Anduze. Il a deux locaux dont un de 48 mètres carrés, rue droite. C'est celui qui a été visé.

ⓘ Publicité

loading

Stéphane Tison et sa famille ont passé la nuit du réveillon à nettoyer et à sécuriser la boulangerie. "S'il n'y avait pas ma femme et ma fille, je pense que j'arrêterais tout". Depuis, la boulangerie fonctionne au ralenti, sans baie vitrée mais avec deux chauffages d'appoint pour compenser. "Là on se bat déjà moralement et financièrement pour résister. Quand on a un coup comme ça, ça casse le moral"

loading