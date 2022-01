Côte-d'Or : la vitrine d'un laboratoire d'analyses médicales vandalisée à Talant

Un laboratoire de Talant vandalisé, la vitrine brisée par une pierre. Une information de nos confrères du Bien Public, confirmé par France Bleu Bourgogne auprès du laboratoire Bio Med 21. Les dégâts ont été découverts jeudi 13 janvier 2022, peu après 7 heures, lors de l'arrivée des salariés au laboratoire. Il se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble, mais personne n'arrive pour l'instant à dater précisément le moment où la pierre a été jetée, raconte la directrice du labo. L'établissement est resté fermé toute la journée, à cause du froid qui s'engouffrait par la vitrine béante.

"Beaucoup de tension et d'agressivité depuis plusieurs jours"

"Aucun vandalisme à l'intérieur du laboratoire, pas de vol, le matériel n'a pas été endommagé", raconte Carine Freby, la gérante. Elle se demande même s'il y a eu une intrusion. Elle s'interroge sur les motivations : "Est-ce que c'était une volonté simplement de casser ? De manifester contre le laboratoire, contre l'image des laboratoires ? On a eu une intrusion il y a 2-3 ans, il y avait eu une armoire fracturée, dans le but de voler ... là, à priori, non, ce n'était pas pour un vol".

Selon elle, le laboratoire et ses salariés n'ont pas été directement visés par des menaces, mais elle décrit un contexte avec "beaucoup de tension et d'agressivité depuis plusieurs jours". Par exemple des mécontentements, lorsque le laboratoire annonce qu'il est obligé de fermer et de stopper les prélèvements. "Des gens plus ou moins énervés, mais pas de menace directe".

3.000 euros de dégâts

Carine Freby évoque 3.000 euros de dégâts, entre la réparation provisoire la sécurisation de la vitre et les travaux à venir - le sol a également été dégradé par le verre tombé au sol. Elle a déposé plainte.