La vive inquiétude de la justice face à l'arrivée d'un centre de rétention administrative à Olivet

En septembre prochain, un centre de rétention administrative (CRA), prévu pour accueillir 90 étrangers en situation irrégulière en attente d'expulsion ou pas vers leur pays d'origine, doit ouvrir à Olivet. Le fonctionnement de cet établissement va engendrer un important nouveau contentieux, un afflux de dossiers devant les juridictions. Après une première motion en janvier dernier signée notamment par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, c’est autour des magistrats, avocats et greffiers du palais de justice d’Orléans de réclamer à l'unisson des moyens supplémentaires sous peine de graves dysfonctionnements.

ⓘ Publicité

A plein régime, avec 90 places, le nouveau centre de rétention administrative d'Olivet devrait générer entre 1.500 à 2.000 requêtes supplémentaires par an devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Déjà en manque de postes, il est impossible pour les greffières et greffiers, chargés de retranscrire et notifier les décisions, d'absorber ce surplus de contentieux. "On a la tête sous l'eau et l'arrivée de ce CRA, c'est une main qui appuie sur notre tête pour être sûr qu'on ne reprenne pas un petit peu d'air" témoigne Laurent Laverre, greffier et représentant du syndicat UNSA services judiciaires. Sous peine d'être engloutis encore un peu plus, c'est à minima deux postes de JLD, trois postes de greffiers et un poste de substitut du procureur de la République que réclament auprès du tribunal les signataires de la motion.

Des magistrats, greffiers à bout de souffle

Pour les magistrats, le traitement de ce nouveau contentieux se fera "au détriment de la justice du quotidien" assure Fanny Gauvin représentante de l’Union syndicale des magistrats (USM). "Les affaires familiales par exemple vont en pâtir de manière évidente, là où vous attendiez quatre mois une décision, vous attendrez huit, dix mois, un an" précise la magistrate, vice-présidente chargée de l'instruction. "Les magistrats sont à bout de souffle" abonde l'avocat Christophe Rouichi. Avec cette motion quelque part "historique" car signée collectivement, le bâtonnier délégué du barreau d'Orléans "se réjouit que les magistrats puissent dire à la Chancellerie et aux chefs de cours, nous sommes dans l'impossibilité de faire si nous n'avons pas de moyens supplémentaires".