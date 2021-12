La voiture d'une automobiliste de Dordogne touchée par une balle de chasseur

La balle a touché le phare arrière de la voiture, qui était en train de circuler sur la départementale, sur la commune de Saint Félix de Reilhac, entre Périgueux et Le Bugue. En fin de matinée ce dimanche, une automobiliste a entendu un grand bruit. En sortant de son véhicule, elle a réalisé qu'une balle de chasseur avait atteint sa voiture. La victime, très choquée d'après le parquet de Bergerac, a appelé la gendarmerie. Une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui et violation des règles de chasse a été ouverte par le parquet de Bergerac et confiée à la gendarmerie du Bugue et à l'Office français de la biodiversité.

L'automobiliste très choquée, d'après le parquet

Le tireur, un chasseur, a été identifié. Il n'a pas encore été entendu par les enquêteurs. Il reconnait être l'auteur du tir, d'après le parquet. Des premières constatations ont été réalisées sur place. La balle a été extraite de la voiture, il s'agira maintenant d'analyser si c'est une balle entière ou un fragment de balle qui a touché le véhicule.

Une enquête confiée aux gendarmes et à l'Office français de la biodiversité

Une reconstitution aura également lieu dans les prochains jours. L'enquête devra notamment déterminer si les conditions de sécurité étaient respectées : la balle a-t-elle été tirée en direction de la route ou a-t-elle été déplacée par un ricochet ?