La voiture de l’aide-soignante retrouvée à Pont d'Hérault

Elle a été aperçue au volant de sa voiture quand elle a été emportée par la crue de l'Hérault, ce samedi, alors qu'elle se déplaçait dans la vallée de Valleraugue. L'aide-soignante est toujours recherchée. Le véhicule a été retrouvé au niveau de la commune de Pont d'hérault, très proche de l'épicentre de ce violent orage dans les cévennes gardoises. La voiture se situait dans le lit du fleuve.

L'hôpital de Nîmes a confirmé qu'au moment de l'accident cette femme effectuait une tournée pour des soins à domicile. Elle est agent à l'hôpital du Vigan. "Son véhicule a été retrouvé avec des rochers à l'intérieur du véhicule", témoigne un riverain au micro FB Gard Lozère ce dimanche.

"Il y a une semaine elle était encore à la maison. Samedi dernier, c'est elle qui faisait les soins pour mon épouse", Christian, au micro FB Gard Lozère

Christian, que FB Gard Lozère a rencontré, la connait très bien. "C'est une personne en début de retraite et qui aide les services de l'hôpital du Vigan sur des remplacements, raconte-t-il avec émotion. Elle est très dévouée, très gentille, et très professionnelle." Selon lui, elle a peut-être commis une erreur, mais avait parfaitement conscience de la situation. "Elle est de la région, elle connaît la région, ce n'est pas une inconnue. Elle est d'ici. _Le problème, c'est que ça a été une crue très soudaine_. Il y avait déjà de l'eau sur la route. Son véhicule a été pris par les flots et emporté par la rivière. mais ce n'est pas une personne inconsciente, au contraire, quelqu'un de très prudent"