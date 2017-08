VIDEO - La voiture de police la plus vétuste de France est à Strasbourg : 500.000 kilomètres au compteur

L'UPNI, l'union des policiers nationaux et indépendants veut dénoncer le matériel vétuste qui fait le quotidien des policiers. L'association collecte des photos, comme preuve. Elle a notamment reçu la photo du compteur d'une voiture du peloton de CRS de Strasbourg qui affiche 500.000 kms.

L'UPNI, l'union des policiers nationaux et indépendants, lance un concours photo pour dénoncer les conditions de vie dans les commissariats. Cette association, qui se veut apolitique et asyndicale, veut montrer aux citoyens la vétusté de certains locaux et du matériel.

En une semaine, une centaine de photos a été récoltée dont trois pour l'Alsace. Une a particulièrement retenu l'attention : celle du compteur d'un véhicule de la CRS autoroute de Strasbourg qui affiche 500.000 kilomètres. C'est un record national selon l'association.

Personnellement je ne monterai jamais dans un véhicule comme ça" - Abdel, policier, représentant de l'Unpi dans l'Est.

"Quand vous savez que c'est un véhicule qui patrouille sur l'autoroute, mettre en sécurité les personnes en panne ou autre... c'est un comble, c'est aberrant !", commente Abdel, policier et représentant de l'Unpi dans l'Est. "On pleure pour avoir du matériel correct pour notre propre sécurité et celle de nos concitoyens".

Surtout un problème d'effectifs dans cette compagnie

De source syndicale cette fois, si une partie du matériel de la compagnie d'autoroute de Strasbourg est vieillissant, ce qui pose le plus de problème dans cette unité, c'est le manque d'effectifs. Les 52 policiers du PC se relaient en continue pour assurer la sécurité routière des autoroutes autour de Strasbourg, intervenir en cas d'accidents ou de voyages officiels. 160 à 200.000 véhicules circulent chaque jour dans cette zone qui va de Reischtett au nord à Duppigheim au sud. C'est l'une des moyennes les plus importantes en France.

L'union des policiers nationaux indépendants compte faire un album photos avec l'ensemble des documents récoltés. Il sera publié le 16 septembre, lors de la manifestation nationale du mouvement. Une manifestation aura lieu également à Strasbourg.