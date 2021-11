La voiture du maire de Briançon incendiée : la préfecture annonce des patrouilles renforcées

La voiture du maire LR de Briançon, Arnaud Murgia, a été incendiée dans la nuit de mardi à mercredi et une enquête a été ouverte pour "incendie volontaire". La préfecture annonce des patrouilles renforcées avec une "attention particulière" sur le domicile des élus.

"Cette nuit mon véhicule personnel stationné à domicile a été incendié et totalement brûlé", a indiqué le maire sur son compte Twitter, soulagé aussi que le feu ne se soit pas propagé à l'immeuble dans lequel dormaient sa famille et ses voisins. Le parquet de Gap a ouvert une enquête en flagrance pour "destruction volontaire par incendie et moyens dangereux" mais aucun suspect n'a été identifié pour l'instant.

"Compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, j'ai saisi la direction zonale de la police judiciaire de Marseille", a précisé le procureur de Gap Florent Crouhy.

Plusieurs véhicules incendiés ces derniers jours

Ce ne sont pas les premiers incendies possiblement volontaires à Briançon : trois véhicules techniques de la ville ont été incendiés ces derniers jours et "de l'essence a été dispersée pour brûler volontairement" ces véhicules garés sur un parking, selon le procureur.

"Ces actes inqualifiables ne peuvent rester et ne resteront pas impunis", a dit le Premier ministre Jean Castex dans un tweet, en assurant Arnaud Murgia de son "plein soutien".

Un dénoncement unanime de la part des élus

Plusieurs autres élus se sont manifestés sur les réseaux sociaux. Le nouveau président de l'Association des maires de France, le LR David Lisnard, a dénoncé sur Twitter un "délitement de notre société". Le maire de Nice Christian Estrosi estime que "Cet acte, qui visait délibérément un élu (...) aurait pu avoir des conséquences terribles sans l'intervention rapide des pompiers", ajoutant que c'est "absolument intolérable dans notre République."

De la même façon, "Personne ne devrait banaliser les violences que les élus subissent", a tweeté de son côté la vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale Aurore Bergé, alors que le président du conseil départemental des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, dénonce lui une"recrudescence d'agressions envers les élus locaux".

La préfète des Hautes-Alpes, Martine Clavel, a d'ailleurs indiqué dans un communiqué avoir "demandé un renforcement des patrouilles" à Briançon, avec une "attention particulière" portée "au domicile des élus" dans le département.