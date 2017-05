La voiture fait une chute de six mètres, le conducteur légèrement blessé

Grosse frayeur... et petit miracle, dimanche matin à Vitrolles-en-Luberon. Un automobiliste a percuté la rambarde d'un pont, sa voiture a basculé dans le vide et s'est écrasée six mètres plus bas. Le conducteur s'en tire avec de légères contusions.

L'accident s'est produit vers deux heures du matin dimanche, à Vitrolles-en-Luberon.

Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, à la sortie d'un virage, sur la départementale 42. Le véhicule a fait une embardée et a percuté le muret d'un petit pont en pierre avant de basculer dans le vide.

Six mètres plus bas

La voiture s'est retrouvée sur le toit, dans un ruisseau, six mètres en contrebas.

Mais le conducteur n'a été que légèrement blessé dans le choc. Il a été transporté à l'hôpital de Salon-de-Provence.