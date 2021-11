La voiture retrouvée calcinée à Juillan avec un corps à l'intérieur, la plaque d'immatriculation identifiée

Une autopsie doit être pratiquée ce mardi pour identifier le corps retrouvé dans une voiture carbonisée en Bigorre, près de Tarbes. Cela s'est passé à Juillan, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 4h du matin. On ne sait "ni qui est la victime, ni de quoi cette personne est morte", selon le parquet de Tarbes. Ce qui veut dire qu'on en est encore au stade où on ne sait pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, on ignore aussi si cette personne était déjà morte avant que le véhicule soit incendié. Il s'agira d'établir ensuite s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide.

La brigade de recherche de la gendarmerie de Tarbes en charge de l'enquête

Pour l'instant aucune piste n'est privilégiée pour autant, l'enquête progresse. La plaque d'immatriculation du véhicule a été identifiée. On sait que la voiture brûlée est une Opel Zafira qui appartient à un couple basé dans la région paloise. Par ailleurs, l'autopsie devrait pouvoir permettre d'identifier la victime, en analysant les dents ou la moëlle des os, selon le degré de dégradation du corps.