La voiture sentait le cannabis, les gendarmes tombent sur les cambrioleurs d'Intersport

Les gendarmes des Côtes d'Armor ont pu se fier à leur odorat, cette semaine, dans le Trégor. Le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie était à Trédrez-Locquémeau mardi, lorsqu'il constate qu'un automobiliste vient de commettre une infraction au code la route.

Une forte odeur de cannabis

Conséquence : contrôle du conducteur, au stupéfiant notamment. Il est positif à la cocaïne. Et dans la voiture, où se trouve également un passager, les gendarmes hument "une forte odeur de cannabis". Une perquisition s'ensuit, les militaires trouvent alors une petite quantité de résine de cannabis, ce qui ne semble pas anormal au vu de l'odeur.

Vêtements volés encore sous antivols

Mais plus intrigant, ils trouvent "des objets sous blisters" c'est-à-dire en pochette plastique, et des vêtements portant encore leur antivol. L'enquête de flagrance montre que ces objets ont été volés dans la journée au magasin Intersport de Saint-Quay-Perros, près de Lannion, et permet d'impliquer le conducteur... et son passager.

Ils seront jugés au mois de novembre, en attendant leur voiture a été immobilisée, et le conducteur dont "la situation administrative n'était pas conforme" est en plus sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français.