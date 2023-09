La voiture servait de "nourrice" : 300 grammes de cannabis saisis à Orléans

Il est aux alentours de 16h30 ce mercredi lorsque les policiers de la Brigade spécialisée de terrain (BST) repèrent un curieux manège autour d'une voiture, stationnée place Mozart dans le quartier de l'Argonne à Orléans. Plusieurs jeunes multiplient les allers-retours vers le véhicule, curieusement laissé ouvert. Les fonctionnaires suspectent les trafiquants de drogue du secteur d'utiliser la voiture comme une "nourrice" : un lieu où les stupéfiants sont entreposés juste avant leur vente, et ainsi éviter aux dealers d'avoir de trop grandes quantités sur eux en cas d'interpellation.

Les policiers ont fait usage d'une grenade lacrymogène

En jetant un œil à l'intérieur de la voiture, les policiers remarquent que la boite à gants, laissée ouverte, déborde de pochons, des petits sachets remplis de cannabis. Ils décident donc de saisir le véhicule et font appel à la fourrière. C'est à l'arrivée de cette dernière que le climat s'est subitement tendu dans le quartier. Les policiers de la BST ont même dû faire usage d'une grenade lacrymogène pour éloigner plusieurs jeunes déterminés à récupérer la voiture et son contenu.

"Un vrai supermarché de la drogue"

En l'occurrence, un peu plus de 300 grammes de cannabis sous forme d'herbe et de résine. "Ce qui est impressionnant c'est le soin apporté au "packaging" témoigne un enquêteur, la drogue était conditionnée dans des petits sachets sérigraphiés, avec un code couleur selon la quantité et le type de stupéfiant, comme dans un vrai supermarché !"

La police d'Orléans n'a procédé à aucune interpellation pour le moment mais "les investigations se poursuivent" précise une source.