Entre Vedène et Saint-Saturnin-lès-Avignon, la route plonge en courbe vers le village, et des maisons se trouvent en contre-bas.

Un peu après 21 heures, une conductrice a fait une sortie de route, la voiture a plongé dans le jardin d'une de ces habitations. A l'avant, le couple est indemne, mais à l'arrière, les trois enfants ont été blessés.

Les plus âgés de 5 et 12 ans ont été légèrement atteints et conduits par les pompiers vers l'hôpital d'Avignon, avec le petit dernier de 4 ans, qui souffre d'une fracture au bassin.