La zone Costières-Petite Camargue à nouveau classée en rouge pour les risques d'incendies

La zone Costières-Petite Camargue est à nouveau classée en rouge pour les risques d'incendies par la préfecture du Gard ce jeudi 3 août. Les accès, la circulation et la présence humaine dans les massifs forestiers, landes, maquis et garrigues sont interdits. Les communes concernées sont Aigues-Mortes, Aimargues, Beauvoisin, Générac, Le Cailar, Le Grau-du-Roi, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d'Aigouze et Vauvert.

