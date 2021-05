La zone industrielle d'Amiens Nord confinée suite à un accident à l'usine Ajinomoto

Muriel NGUYEN, préfète de la Somme, a activé le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’Espace Industriel Nord d’Amiens suite à un incident survenu ce vendredi sur le site de la société Ajinomoto. Cet établissement est classé SEVESO seuil haut. Une fuite d’acide chlorhydrique a été détectée sur une cuve qui présente une fissure. La société Ajinomoto a immédiatement déclenché son plan d’opération interne et mis en oeuvre les moyens à disposition sur le site pour une première intervention et a alerté les autorités compétentes. La préfecture de la Somme a activé son COD (centre opérationnel départemental) afin de coordonner l’action des services de secours et de sécurité et la diffusion de l’information.

Les personnels d’Ajinomoto ont été immédiatement confinés. Le risque potentiel lié à la toxicité de l’acide a amené les autorités à déclencher le Plan particulier d’intervention destiné à la gestion de la situation. Un périmètre de confinement est immédiatement appliqué sur la zone industrielle Nord (périmètre de 200 mètres autour du site). Toute entrée sur le périmètre est contrôlée par les forces de sécurité, les sorties sont autorisées.